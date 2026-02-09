На ремонт исторического роддома в Курске выделяют еще 178 млн рублей

Курский областной перинатальный центр объявил еще один электронный конкурс на капитальный ремонт объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Здание роддома №1» в облцентре. Начальная цена контракта составляет 177,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Источник финансирования — федеральный бюджет. Площадь застройки составляет 1,2 тыс. кв. м. Согласно документации, работы нужно выполнить с даты заключения контракта до 30 ноября 2026 года. Победителю тендера предстоит провести наружные сети медицинского газоснабжения, установить комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, установить на объекте светильники, отремонтировать крышу и облицевать стены. Гарантийный срок составит пять лет.

Заявки принимаются до 24 февраля, итоги конкурса подведут 27 февраля.

В конце декабря «Ъ-Черноземье» сообщал, что первый контракт на капремонт исторического роддома в Курске заключили с местным ООО «Стройреконструкция». Его стоимость составила 245,5 млн руб.

Кабира Гасанова