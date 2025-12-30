Историческое здание роддома в Курске отремонтирует местная компания за 246 млн

Курский «Областной перинатальный центр» заключил контракт с местным ООО «Стройреконструкция» на капитальный ремонт объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Здание роддома №1». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Компания была единственным участником аукциона и не стала снижать начальную цену в размере 245,5 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Стройреконструкция» зарегистрировано в декабре 2007 года в Курске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректором является Артем Калуцких, ему же принадлежат 90% долей компании. Остальные 10% — у Глеба Калуцких. По итогам 2024 года компания выручила 334 млн руб., чистая прибыль составила 20 млн руб.

Согласно документации, подрядчику с 20 января по 30 ноября 2026 года предстоит провести реставрационные работы, наладить системы электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, контроля и управления доступом, охранно-тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, охранного и технологического видеонаблюдения, а также благоустроить и озеленить прилегающую территорию. Гарантийный срок составляет пять лет.

В начале декабря «Ъ-Черноземье» сообщал, что на ремонт поликлиники в курском Железногорске выделяют 150 млн руб. Согласно порталу госзакупок, контракт по начальной цене получило местное ООО «Строитель» Ангелины Агеевой.

Кабира Гасанова