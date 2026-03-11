NYT: Иран изменил тактику боевых действий после начала операции США

Иранские вооруженные силы скорректировали тактику по мере продолжения совместной военной операции США и Израиля, сообщили газете The New York Times (NYT) американские военные чиновники.

Собеседники издания считают, что Иран признал невозможность соперничать с США и Израилем по огневой мощи. Однако, по их словам, «уже само выживание под массированными ударами позволяет властям в Тегеране заявлять о своей победе». По оценке экспертов, иранские вооруженные силы нацеливаются на уязвимые элементы обороны США в регионе — перехватчики и системы ПВО, предназначенные для защиты военных баз.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн сообщил изданию, что тактика Ирана изменилась: «Ни один план не переживает первого контакта с противником». Господин Кейн добавил, что ракетные и беспилотные атаки Ирана сократились: число ударов баллистическими ракетами снизилось на 90%, а запуск одноразовых беспилотников — на 83%.

Представители Пентагона сообщили на закрытых брифингах, что Иран все еще располагает примерно 50% ракет и пусковых установок. Чиновники США также признают, что не обладают полной информацией обо всех ракетных позициях Исламской Республики. По словам военных экспертов, Тегеран сохраняет часть ракет в резерве для ударов по важным целям, включая американские радиолокационные станции. Они отметили, что Иран «не действует как режим, лишившийся руководства».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары по военным базам и инфраструктуре в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии. Страны региона закрыли воздушное пространство. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив.