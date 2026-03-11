Аэропорт Пхукета остановил работу после жесткой посадки самолета

Аэропорт Пхукета временно приостановил обслуживание рейсов после нештатной ситуации на взлетной полосе, возникшей при посадке рейса Air India Express. Самолет, на борту которого находились 140 человек, совершил жесткую посадку. По сообщениям СМИ, при приземлении у лайнера надломилась стойка шасси, он перекрыл взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, никто не пострадал.

Российская авиакомпания Azur Air сообщила о корректировке расписания в связи с приостановкой работы аэропорта Пхукета.

По состоянию на 9:45 мск один рейс Azur Air был перенаправлен на запасной аэродром: рейс ZF-2927 Уфа—Пхукет совершил посадку в аэропорту Хатъяй. Возможны изменения времени вылета других рейсов, предупредил перевозчик. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что, по официальным данным, аэропорт не будет обслуживать рейсы до 14:00 (18:00 мск). Однако в АТОР считают, что сбои в работе аэропорта «сохранятся до глубокой ночи».

«Службы аэропорта Пхукета проводят мероприятия, необходимые для возобновления работы в полном объеме, однако на текущий момент прогноза по восстановлению нет»,— уточнили в Azur Air.