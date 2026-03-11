СКР возбудил уголовное дело о хищении культурных ценностей «крымской коллекции»

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц органов власти Нидерландов, Украины, а также археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского университета. Их обвиняют в похищении культурных ценностей «крымской коллекции», сообщила «Ъ» пресс-служба ведомства.

Фото: Peter Dejong / AP

Фото: Peter Dejong / AP

По данным следствия, в период с 19 марта по 19 апреля 2013 года немецкий «Ландесмузей» и амстердамский «Аллард Пирсон музей» заключили с крымскими учреждениями контракты о поочередном экспонировании 565 музейных предметов. Экспонаты имеют особую историческую, художественную и культурную ценность, а их страховая оценка составляет не менее 117 млн руб., уточнили в СКР. «При этом некоторые артефакты бесценны ввиду отсутствия аналогов в мировой культуре»,— указали в ведомстве.

В марте 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав России. Экспозиции завершились, однако перечисленные культурные ценности остались в Нидерландах. Крымские музеи инициировали судебное разбирательство о возврате коллекции. Апелляционный суд Амстердама в 2021 году отказал в удовлетворении этих исков и постановил передать экспонаты Украине.

В СКР заявили, что должностные лица органов власти Нидерландов, Украины и музея Алларда Пирсона похитили все перечисленные музейные экспонаты и на данный момент не передали их российской стороне. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 164 и ст. 190 УК.