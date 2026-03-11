Стрелявшую в дом певицы Рианны женщину обвинили в покушении на убийство

Жительница штата Флорида, задержанная за стрельбу в сторону дома певицы Рианны, обвиняется в покушении на убийство. Как сообщает NBC News, всего против 35-летней Иванны Ортис выдвинуто десять обвинений, включая использование полуавтоматической винтовки и стрельбу по жилому строению. Суд назначил женщине залог в размере $1,85 млн. В случае если ее вина будет доказана, ей может грозить пожизненное лишение свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: DUTCH / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images Фото: DUTCH / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Инцидент со стрельбой произошел в воскресенье в районе Беверли-Крест в Лос-Анджелесе. К дому, где проживает Рианна с мужем, рэпером A$AP Rocky, и тремя детьми, подъехал белый автомобиль Tesla. Управлявшая им Иванна Ортис открыла огонь по дому, где в тот момент кроме семьи находился еще обслуживающий персонал. Пули попали в дом певицы, трейлер во дворе и дом соседей. Женщина скрылась с места происшествия, но была задержана через полчаса. В ее автомобиле найдены гильзы, парик, винтовка AR-15, запасные патроны. Никто в обстрелянных домах не пострадал.

Алена Миклашевская