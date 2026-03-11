Экс-директора курганского МУП «Прометей» осудили за халатность

Курганский городской суд признал экс-директора бывшего муниципального предприятия «Прометей» (с февраля 2025 года реорганизовано в ООО «Прометей») Андрея Истомина виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Его приговорили к семи месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области.

Суд установил, что в марте 2024 года муниципальное предприятие, которое занимается обслуживанием ветхого и аварийного жилья в Кургане, заключило договор с ООО «САНК». Компания должна была отремонтировать многоквартирные дома и инженерные коммуникации. В апреле того же года Андрей Истомин не стал принимать работы и сразу подписал акты выполненных работ, хотя обязательства подрядчик исполнил не в полном объеме. Ущерб бюджету города составил 1,7 млн руб.

Приговор в отношении эк-директора предприятия не вступил в законную силу. Изначально Андрея Истомина подозревали в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Виталина Ярховска