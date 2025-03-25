Директора «Прометея» в Кургане отправили под домашний арест

СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Прометей» (ранее являлось МУПом, который управлял многоквартирными домами) Андрея Истомина по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Подозреваемого поместили под домашний арест, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, в прошлом году Андрей Истомин заключил договор с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ в многоквартирных домах Кургана. Зная, что обязательства выполнены не в полном объеме, директор организации подписал акты о приемке с заведомо ложными сведениями о завышенной цене по смете. Разница в стоимости составила 1,7 млн руб. Противоправные действия господина Истомина выявлены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2024 года в суд отправлено дело в отношении бывшего исполняющего обязанности директора «Прометея» Антона Гурьева. Его обвиняют по ч. 1 ст. 238 и ч. 2 ст. 315 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также злостное неисполнение муниципальным служащим решения суда). По версии следствия, с сентября 2023 года по март 2024 года руководитель МУПа заключил с директорами двух строительных организаций договоры подряда на ремонт аварийных многоквартирных домов без проведения конкурса. Компания является единственной организацией в Кургане, обслуживающей ветхое и аварийное жилье. Однако в дальнейшем ремонтно-строительные работы так и не провели, изготовив фиктивные акты о выполненном ремонте. Ущерб составил более 9 млн руб.

Виталина Ярховска