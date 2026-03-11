В Кремле сочли стамбульские договоренности 2022 года неактуальными
Достигнутые в Стамбуле в 2022 году договоренности по урегулированию украинского кризиса уже не соответствуют действительности, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, остается ли Москва привержена тем установкам.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Реальность вся изменилась»,— сказал ТАСС господин Песков.
Во время переговоров в марте 2022 года делегации Москвы и Киева в Стамбуле выработали предварительные условия и принципы прекращения огня, включающие нейтральный статус Украины и обеспечение гарантий ее безопасности. В пакет соглашений входил в том числе отказ Украины от вступления в НАТО.
17–18 февраля в Женеве прошел третий раунд трехсторонних переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. На встрече обсуждался территориальный вопрос, параметры безопасности в мирном соглашении, мониторинг прекращения боевых действий. В США говорили, что новая трехсторонняя встреча может пройти до 22 марта.