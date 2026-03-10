Уиткофф: новая трехсторонняя встреча по Украине, вероятно, пройдет до 22 марта

Встречу представителей США, Украины и России по урегулированию украинского кризиса перенесли на следующую неделю (16-22 марта), сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Я думаю, что трехсторонняя встреча будет перенесена на какое-то время на следующей неделе, и мы рассчитываем сохранять позитивный настрой по этому вопросу»,— сказал господин Уиткофф в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, переговоры по урегулированию украинского кризиса «движутся вперед». «Эта война должна завершиться, мы сохраняем позитивный (настрой) по этому вопросу»,— добавил он. 9 марта прошли телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Среди прочего, обсуждалось урегулирование конфликта на Украине.