«Эксмо» зарегистрировало новый товарный знак в России

Российское издательство «Эксмо» зарегистрировало в России товарный знак, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.

Заявка на регистрацию товарного знака «Магистраль» была направлена в феврале 2024 года. Роспатент принял решение о ее регистрации в марте этого года. Компания сможет продавать в стране канцелярию, сумки, предметы мебели и одежду.

«Эксмо-АСТ» — крупнейшая издательская группа на российском рынке по числу непериодических изданий. Объединяет издательства «Манн, Иванов и Фербер», «Азбука-Аттикус», «Бомбора», а также магазин электронных книг «Литрес» и ведущую книжную сеть «Читай-город—Буквоед». По данным СПАРК, по итогам 2024 года выручка ООО «Издательство "Эксмо"» по РСБУ выросла на 16%, до 21,8 млрд руб. Осенью 2025 года «Эксмо-АСТ» могла закрыть сделку по покупке 17 тыс. кв. м в строящемся бизнес-центре «ASPACE Хорошевская» на севере Москвы.