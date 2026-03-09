Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В России за ночь сбили 163 беспилотника

Силы ПВО России ночью сбили 163 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаку отражали в 14 российских регионах:

  • 54 БПЛА были сбиты над Брянской областью;
  • 47 БПЛА — над Крымом;
  • 16 БПЛА — над территорией Краснодарского края;
  • 11 БПЛА — над территорией Калужской области;
  • восемь дронов — над Новгородской областью;
  • пять дронов — над территорией Белгородской области;
  • по четыре беспилотника сбили над Черным морем, Смоленской областью;
  • по три БПЛА — над территорией Воронежской области и Адыгеей;
  • по два БПЛА — над территорией Ростовской области и над акваторией Азовского моря.

По одному беспилотнику сбили над территориями Астраханской, Волгоградской, Орловской, а также Тверской областей.

