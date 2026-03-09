В России за ночь сбили 163 беспилотника
Силы ПВО России ночью сбили 163 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.
Атаку отражали в 14 российских регионах:
- 54 БПЛА были сбиты над Брянской областью;
- 47 БПЛА — над Крымом;
- 16 БПЛА — над территорией Краснодарского края;
- 11 БПЛА — над территорией Калужской области;
- восемь дронов — над Новгородской областью;
- пять дронов — над территорией Белгородской области;
- по четыре беспилотника сбили над Черным морем, Смоленской областью;
- по три БПЛА — над территорией Воронежской области и Адыгеей;
- по два БПЛА — над территорией Ростовской области и над акваторией Азовского моря.
По одному беспилотнику сбили над территориями Астраханской, Волгоградской, Орловской, а также Тверской областей.