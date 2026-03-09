В России за ночь сбили 163 беспилотника

Силы ПВО России ночью сбили 163 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаку отражали в 14 российских регионах:

54 БПЛА были сбиты над Брянской областью;

47 БПЛА — над Крымом;

16 БПЛА — над территорией Краснодарского края;

11 БПЛА — над территорией Калужской области;

восемь дронов — над Новгородской областью;

пять дронов — над территорией Белгородской области;

по четыре беспилотника сбили над Черным морем, Смоленской областью;

по три БПЛА — над территорией Воронежской области и Адыгеей;

по два БПЛА — над территорией Ростовской области и над акваторией Азовского моря.

По одному беспилотнику сбили над территориями Астраханской, Волгоградской, Орловской, а также Тверской областей.