Осужденный за теракт подросток обжаловал приговор в Забайкалье

Один из подростков, осужденных за поджог в Забайкальском крае, подал апелляционную жалобу на приговор, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в суде. По информации собеседника агентства, речь идет о подростке, которого суд приговорил к семи годам воспитательной колонии по делу о теракте.

В июне 2025 года двое подростков подожгли лес вблизи забайкальского поселка Атамановка по заданию куратора, предлагавшего деньги за совершение преступления. Свои действия они сняли на видео, но обещанного вознаграждения не получили.

20 февраля одного из подростков приговорили к шести с половиной годам воспитательной колонии по статье о совершении теракта (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК). Второго несовершеннолетнего признали виновным по двум статьям о терроризме и приговорили к семи годам воспитательной колонии (ч. 1.1 ст. 205 УК РФ; п. «а» ч. 2 ст. 205 УК).