В Хабаровском крае рыбак осужден на два года колонии за вылов десяти лососей

Комсомольский-на-Амуре районный суд признал виновными в браконьерстве двоих безработных местных жителей, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. За незаконную добычу водных биоресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ) один из них приговорен к двум годам и трем месяцам колонии общего режима, а второй получил два года условно.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в сентябре 2025 года фигуранты «вступили в преступный сговор» и незаконно выловили сетью 10 экземпляров осенней амурской кеты. Лов вели в местах миграционного хода к нересту на Амуре.

Надзорное ведомство уточняет, что наказание в виде реального срока вынесено с учетом наличия у обвиняемого судимости. Орудия лова обращены в доход государства. Также судом удовлетворен гражданский иск о взыскании ущерба России в сумме свыше 50 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Эрнест Филипповский