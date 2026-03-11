Трамп анонсировал запуск первого за 50 лет НПЗ в США

В американском Браунсвилле штата Техас готовится к открытию нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) стоимостью $300 млрд. Как написал в соцсети Truth президент США Дональд Трамп, инвесторами стали компания America First Refining и индийская энергетическая компания Reliance. Он также подчеркнул, что это первый новый НПЗ на территории США за последние 50 лет.

Открытие предприятия позволит Америке вернуться к настоящему энергетическому доминированию, заявил Трамп. По его словам, такое стало возможным «благодаря программе “Америка прежде всего”, упрощению выдачи разрешений и снижению налогов».

Новый НПЗ анонсируется как самый экологически чистый в мире. Согласно заявлениям Трампа, его мощности в первую очередь рассчитаны на потребности внутреннего рынка США «для укрепления национальной безопасности».

Влад Никифоров