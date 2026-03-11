Рособрнадзор: реформа системы высшего образования не повлияет на процедуру ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что реформа высшего образования не отразится на порядке проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). По его словам, ЕГЭ продолжит использоваться как инструмент проверки знаний выпускников школ и отбора абитуриентов.

«Переход на новую систему высшего образования на саму процедуру проведения ЕГЭ не повлияет»,— сказал господин Музаев в интервью «РИА Новости».

Пилотный проект по внедрению новой модели высшего образования стартовал в мае 2023 года. Он предполагает разделение на базовое и специализированное высшее образование, а также выделение аспирантуры в отдельный уровень подготовки научных кадров. С 1 сентября 2026 года бакалавриат и магистратуру отменят еще в 11 российских вузах. Все университеты реформа охватит в 2027-2028 учебном году.