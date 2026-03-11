Роскомнадзор за год заблокировал в соцсетях 265 тыс. страниц

Роскомнадзор в 2025 году заблокировал более 265 тыс. страниц в российских соцсетях. По информации ведомства, за прошлый год РКН удалил на 59% больше запрещенных материалов, чем годом ранее.

«За 2025 год Роскомнадзор по решению уполномоченных органов удалил более 265 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией в российских социальных сетях»,— сообщили в пресс-службе ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Больше всего удалений пришлось на публикации, связанные с обходом блокировок, распространением ЛГБТ-контента (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), пропагандой наркотиков, а также вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность.