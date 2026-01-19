РКН в 2025 году удалил на 59% больше запрещенных материалов

В 2025 году Роскомнадзор (РКН) удалил на 59% больше запрещенных материалов, чем годом ранее, сообщила служба «Ведомостям». Всего за прошедший год удалено 1,289 млн публикаций.

Количество удаленных материалов, связанных со средствами обхода блокировок, за год выросло на 1235%, до 93 тыс., с упоминанием ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) — на 269%, до 170,3 тыс., с продажей алкоголя — на 190%, до 18,7 тыс. Кроме того, увеличилось число удаленных публикаций с детской порнографией (+131%), пронаркотическим контентом (+80%) и вовлечением детей в противоправную деятельность. Ведомство анализировало публикации в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Ответы Mail.ru», Rutube, TikTok, Likee и Telegram.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», связывают рост с совершенствованием технологических систем РКН, расширением правоприменительной практики и ужесточением штрафов. Ожидается, что в 2026 году объем выявляемого запрещенного контента продолжит расти, добавили эксперты.