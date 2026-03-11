Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Седьмой аэропорт России приостановил работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Пензы и Самары введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Сочи, Волгограда и Саратова. Более 12 часов назад работу приостановили аэропорты Геленджика и Краснодара.

В Пензенской и Самарской областях объявлена угроза атаки БПЛА. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уточнил, что на территории региона может быть ограничена работа мобильного интернета.

