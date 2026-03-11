Армения и США выразили готовность подписать соглашение в области мирного атома

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил в Париже с помощником госсекретаря США по контролю над вооружениями Томасом Динанно перспективы двустороннего сотрудничества, включая сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

«Арарат Мирзоян и Томас Динанно с удовлетворением отметили завершение переговоров по соглашению о сотрудничестве между правительствами Армении и США в области мирного использования ядерной энергии, подчеркнув готовность подписать соглашение в надлежащем формате и продолжить сотрудничество в этой области»,— указано в сообщении МИД Армении.

9 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джей Ди Вэнс в Ереване подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики, в рамках которого американская сторона выделит инвестиции в $9 млрд.