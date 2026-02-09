Армения и США подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джей Ди Вэнс в Ереване подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. Согласно договоренности, американская сторона инвестирует $5 млрд на первом этапе и $4 млрд — на втором.

«Наша страна крайне редко принимает решение о передаче своих технологий другим государствам. В случае с Арменией мы уверены в этом благодаря позиции и курсу, проводимым под руководством вашего премьер-министра»,— сказал Джей Ди Вэнс на пресс-конференции с армянским премьером.

Как пояснил вице-президент, в Армению поставят малые модульные реакторы с американскими технологиями. Также предусмотрены поставки оборудования, топлива и обслуживание реакторов.

Стороны также договорились о поставках Армении разведывательных беспилотников V-BAT на сумму $11 млн. Никол Пашинян заявил, что эффективность этих беспилотников «доказана большим опытом применения, и они существенно будут способствовать укреплению нашей обороноспособности».

Джей Ди Вэнс прибыл в Ереван 9 февраля и провел переговоры с Николом Пашиняном. На этой неделе он также планирует отправиться в Азербайджан. Турне вице-президента США по Южному Кавказу организовано для содействия реализации масштабного транспортного проекта в регионе «Маршрут Трампа».

Подробнее о турне Вэнса — в материале «Ъ» «Баку и Ереван выбрали американский путь».

Лусине Баласян