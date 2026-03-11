Иран заявил о гибели 1,3 тыс. граждан с начала ударов США и Израиля

Более 1,3 тыс. мирных жителей погибли в Иране с начала атак США и Израиля, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Он добавил, что за время конфликта в стране уничтожено около 9,7 тыс. гражданских объектов.

«(Удары США и Израиля,— “Ъ”) также разрушили 9669 гражданских объектов, в том числе 7943 жилых дома, 1617 коммерческих и сервисных центров, 32 медицинских и фармацевтических учреждения, 65 школ и образовательных учреждений, 13 зданий Красного Креста и несколько объектов энергоснабжения»,— сказал господин Иравани (цитата по «РИА Новости»).

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. По данным ООН на 6 марта, в результате американских и израильских ударов по Ирану погибло более 1 тыс. человек, а более 100 гражданских объектов были повреждены.