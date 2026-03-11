Захарова: Россия донесет до ООН сведения о ракетном ударе по Брянску

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что постпредство России при ООН обязательно доведет информацию о ракетном ударе по Брянску до секретариата организации.

«Киевский режим наносил удар по гражданскому населению преднамеренно. Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть. Не может не видеть он и количество убитых и раненых мирных жителей»,— написала Мария Захарова в Telegram-канале.

Ракетный удар по Брянску был нанесен вечером 10 марта. По последним данным, погибли шесть человек, еще 37 ранены. Несколько улиц на севере города перекрыты. Идет эвакуация жителей. Как узнал «Ъ», СКР начал доследственную проверку, по итогам которой будет возбуждено уголовное дело о теракте.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ракеты над Брянском».