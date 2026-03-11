В Карелии после двух дней поисков нашли тело дирижера Гайдукова

В Лахденпохском районе Карелии найдено тело дирижера Петра Гайдукова, сообщило Музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Он пропал 8 марта во время лыжной прогулки.

«Петр ушел на лыжах, заблудился, разминулся с напарником, замерз насмерть»,— рассказала пресс-служба училища. Поисками занимались экстренные службы, МОО «Спас Северо-Запад» и поисковые отряды «Лиза Алерт».

Петру Гайдукову было 34 года. Он руководил Хором ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Козлова. В 2022 году принял участие в клипе Shortparis к песне «Яблонный сад».