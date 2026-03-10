Пострадавших россиян с газовоза «Арктик Метагаз» доставили из Ливии в Москву

Двоих россиян, пострадавших при атаке на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море, доставили из Ливии в Москву. Об этом сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства России в Ливии Никита Барченков. Газовоз подвергся атаке 3 марта вблизи территориальных вод Мальты.

Как заявил Минтранс России, «Арктик Метагаз» атаковали ВСУ с побережья Ливии при помощи безэкипажных катеров. Судно следовало из Мурманска с грузом, оформленным по международным правилам, утверждало ведомство.

На борту находились 30 человек. Пострадали двое. 4 марта их доставили в больницу ливийского Бенгази с ожогами. Минтранс России назвал инцидент актом международного терроризма и пиратства.