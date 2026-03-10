Минздрав направил бригаду врачей в Брянск после удара ВСУ

Министерство здравоохранения России направило в Брянск бригаду специалистов федеральных медицинских центров после ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, в больницы Брянска доставлены 35 пострадавших при ракетной атаке ВСУ. Часть из них — в тяжелом состоянии»,— сказал господин Кузнецов (цитата по «Интерфаксу»). Координацию оказания помощи пострадавшим осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу. По последним данным, погибли шесть мирных жителей, 37 пострадали. По данным Mash, ВСУ ударили по городу ракетами Storm Shadow. Как заявил глава регионального МЧС, при ударе был поврежден цех предприятия.