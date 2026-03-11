«Эпическая ярость» быстро не проходит

Нынешнюю операцию США и Израиля против Ирана все чаще сравнивают с натовскими бомбардировками Югославии в 1999 году. Аналогий и впрямь немало. И то, как проходила натовская операция, и чем она закончилась вряд ли может воодушевить инициаторов «Эпической ярости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Сысоев

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Геннадий Сысоев

Декларируемые цели нападения на Иран такие же многоплановые, как и ударов по Югославии 27 лет назад. Это не только уничтожение военного потенциала противника, но и ослабление, а в конечном итоге и смещение правящих в этих странах режимов — Слободана Милошевича в Белграде и аятолл в Тегеране.

И тогда, и сейчас все поначалу, казалось, шло по плану: важные объекты уничтожались, противник нес большие потери. Однако к ощутимому приближению к поставленной цели — подрыву режима — это не приводило.

Уже менее чем через месяц после начала бомбардировок Югославии список намеченных НАТО военных целей на ее территории закончился, и авиации альянса пришлось бомбить те же цели по второму, а то и по третьему разу.

Эффект от таких ударов при этом был весьма сомнителен.

Уже сегодня ясно, что «Эпическая ярость» скоротечной вряд ли будет. Недавно издание Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона сообщало, что, по расчетам американских военных, операция против Ирана продлится не менее 100 дней. На что иранские власти выразили готовность «сколько угодно» противостоять США и Израилю.

Начиная 24 марта 1999 года операцию «Союзная сила», или «Благородная наковальня», как она еще именовалась, ее стратеги явно не рассчитывали, что она продлится более 2 месяцев, а точнее, 78 дней.

И продолжилась бы та операция и дольше, не подключись к урегулированию международные посредники.

А по мере затягивания военной операции неминуемо растет число ее побочных эффектов, крайне нежелательных для ее инициаторов. В Югославии это были удары НАТО по колоннам беженцев, которых альянс вроде бы взялся защищать, и попадание ракеты в посольство Китая в Белграде, когда погибло несколько китайских граждан. В ходе иранской операции осечки стали случаться уже с самого ее начала в виде удара по школе в Минабе, когда, как утверждается, погибло более сотни учениц.

Натовские бомбардировки, продолжавшиеся дольше, чем планировалось, уничтожили все военные цели на территории Югославии, но к смене режима так и не привели Фото: Reuters Наземный экипаж готовит ракеты истребителя F18/A Hornet на авианосце USS Theodore Roosvelt, 31 августа 1995 год Фото: Reuters Последствия авиаудара НАТО в деревне Видричи, 3 сентября 1995 год Фото: Reuters

Каждый такой случай явно не добавляет поддержки проводимой операции даже среди тех, кто ее изначально поддерживал.

Несмотря на заверения в готовности вести войну столько, сколько будет нужно, ее инициаторам рано или поздно приходится задуматься о приемлемом для себя выходе из нее. И если противник не сдается, они оказываются перед малопривлекательной перспективой эскалации в виде наземной операции. А это уже совсем иные риски и возможные последствия.

В 1999 году НАТО от такой перспективы освободили посредники в лице президента Финляндии Мартти Ахтисаари и спецпредставителя президента РФ Виктора Черномырдина.

Именно они убедили главу Югославии Слободана Милошевича подписать мирное соглашение и вывести войска из Косово, которое, по сути, перешло под контроль сил НАТО KFOR.

Но даже несмотря на это, реализации едва ли не ключевой цели операции НАТО против Югославии — смещения режима Слободана Милошевича — удалось добиться лишь спустя год с лишним после ее завершения. Глава Югославии ушел, признав поражение на президентских выборах октября 2000 года. Кстати, уговорил его на такой шаг срочно прилетевший в Белград бывший в то время главой российской дипломатии Игорь Иванов.