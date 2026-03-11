Ставки фрахта угля из портов Дальнего Востока в Китай выросли на четверть

Морские перевозки угля из дальневосточных портов в Китай на последней неделе февраля подорожали на 17–27% на фоне роста спроса в КНР после окончания длинных праздников. Как сообщил Центр ценовых индексов (ЦЦИ), ставки для балкеров Panamax по маршруту Восточный — Северный Китай достигли $10,5 за тонну. Отгрузки угля в регионе за неделю увеличились на 20%, до 2 млн тонн, а запасы в китайских портах к началу марта снизились на 8% к январю.

При этом в портах Дальнего Востока в декабре–январе разрыв между объемом доставленного по железной дороге и переваленного угля достиг рекордных 1,4 млн тонн (против 0,7–0,8 млн в предыдущие два сезона). Прирост железнодорожных поставок составил 14% год к году, тогда как перевалка сократилась на 7%. Эксперты полагают, что затоваривание складов будет сдерживать новые отгрузки в марте из-за дорогого фрахта и неустойчивого спроса, однако цены на уголь с начала конфликта на Ближнем Востоке уже выросли на 20–25%.

В ЦЦИ прогнозируют также рост ставок в черноморских портах из-за того, что суда будут обходить Красное море через Африку, удлиняя маршрут на 10–14 дней. Это повысит стоимость топлива и страховки, особенно для направлений в Индию и Южную Азию, где логистика может подорожать еще на 10–20%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не подфрахтило».