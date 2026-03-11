Не подфрахтило

Стоимость перевозки угля из портов Дальнего Востока в Китай выросла к началу марта из-за всплеска спроса в КНР, а увеличению ставок фрахта из южных портов может способствовать необходимость изменения маршрутов в связи с военными действиями на Ближнем Востоке. Дорогая логистика при неустойчивом спросе рискует обернуться сдерживанием экспорта в ближайшие месяцы.

Морские перевозки угля из портов Дальнего Востока в Китай на последней неделе февраля подорожали на 17–27% из-за увеличения спроса в КНР после окончания длинных выходных. Об этом говорится в отчете Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Так, ставки фрахта для балкеров Panamax дедвейтом 80 тыс. тонн по маршруту порт Восточный—Северный Китай достигли $10,5 за тонну.

По данным, которые приводят аналитики, отгрузки угля в регионе за последнюю неделю февраля увеличились на 20%, до 2 млн тонн. Запасы в китайских портах к началу марта снизились на 8% с конца января и на 18% в годовом сравнении, достигнув показателя 61 млн тонн.

В ЦЦИ при этом обращают внимание на накопленные в портах Дальнего Востока объемы угля. Так, говорится в обзоре, в декабре 2025 года — январе 2026 года наблюдался рекордный разрыв между объемом железнодорожных перевозок к портам Восточный и Находка и перевалкой. В зимний период традиционно доставки угля к портам выше, чем объемы перевалки и экспорта, так как его смерзание затрудняет выгрузку из вагонов. Но в текущем зимнем сезоне эта разница оказалась особенно заметной. Так, по данным ЦЦИ, в декабре—январе разрыв составил 1,4 млн тонн против 0,7–0,8 млн тонн в сезонах 2024/25 и 2023/24. Привезено по железной дороге в декабре—январе на 14% больше угля, чем годом ранее (9,1 млн тонн), а перевалено на 7% меньше в годовом сравнении (7,7 млн тонн).

Младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Олег Емельченков говорит, что затоваривание складов на Дальнем Востоке в марте будет сдерживать новые погрузки и ограничивать темпы экспорта в восточном направлении, поскольку компании вряд ли захотят наращивать запасы при дорогом фрахте и неустойчивом спросе. «Давление на цены сохранится, но, по нашей оценке, оно будет умеренным: оживление китайского рынка после праздников и более ограниченное предложение со стороны части поставщиков поддержат котировки»,— считает эксперт. Начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что цена энергетического угля выросла на 20–25% с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В ЦЦИ также прогнозируют рост ставок фрахта в черноморских портах, так как суда будут избегать прохода через Красное море и пойдут в обход через Африку в связи с военными действиями на Ближнем Востоке. «При обходе Красного моря через Африку маршрут удлиняется примерно на 10–14 дней, что повышает расход топлива, страховую премию и фактически сокращает доступный тоннаж. Наиболее чувствительны к этому дальние направления — прежде всего Индия и другие рынки Южной Азии, где логистика может подорожать еще на 10–20%»,— говорит Олег Емельченков.

Эксперт по транспорту и логистике Института экономики роста им. П. А. Столыпина Мария Никитина сомневается, что это приведет к росту спроса на перевалку угля через порты Азово-Черноморского бассейна, так как доходность здесь существенно ниже, чем на Дальнем Востоке. Последние месяцы объем отгрузок через южные порты был приблизительно в четыре-пять раз меньше по сравнению с экспортом энергетического угля через порты Дальнего Востока, указывает Борис Красноженов. По его словам, потенциальные угрозы транспортировки через Красное море могут относиться к поставкам в Индию, но экспорт угля из портов Черного моря во многом ориентирован на рынок Турции и стран Северной Африки.

Как сообщил заместитель главы Минэнерго Дмитрий Исламов в интервью «Эксперту», в 2025 году Россия увеличила экспорт угля в восточном направлении на 6,1% год к году, до 118,2 млн тонн, в южном направлении — на 20,2%, до 20,5 млн тонн. Экспорт на восток самый рентабельный, отмечал он. Собеседники “Ъ” на рынке ранее говорили, что для угольного экспорта с точки зрения рентабельности большее значение имеют не ставки фрахта, а стоимость железнодорожных перевозок и самого сырья.

Полина Трифонова