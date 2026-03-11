В московских ТЦ сократилось число ресторанов русской и грузинской кухни

В крупнейших торговых центрах Москвы за год сократилось число заведений японской, русской и грузинской кухни, тогда как точки с узбекской, турецкой и гавайской едой, напротив, стали открываться чаще, следует из подсчетов NF Group, с которыми ознакомился «Ъ». Рестораторы все чаще выбирают форматы с более простой экономикой и продуктами, менее чувствительными к росту цен.

По данным NF Group, к марту 2026 года в десяти ключевых торгцентрах столицы число заведений японской кухни снизилось на 9,1% год к году — до 20 точек. Количество ресторанов русской кухни сократилось на 6,3% (до 30), грузинской — на 4,8% (до 20). Эксперты отмечают, что такие форматы сильнее зависят от стоимости ингредиентов: например, для японской кухни важную роль играет цена рыбы и морепродуктов, заметно выросшая за последние годы.

На этом фоне растет число заведений других направлений. В тех же торговых центрах количество точек с узбекской кухней увеличилось на 20% — до 12, турецкой — на 17,6% (до 20), гавайской — на 16,7% (до 7). По словам экспертов, такие концепции легче масштабировать, а меню часто строится на базовых продуктах с более стабильной себестоимостью.

В целом наибольшее число заведений в столичных торгцентрах по-прежнему приходится на американскую кухню (66 точек), за ней следуют азиатская и итальянская (по 32), русская (30) и заведения со смешанной кухней (29). Эксперты ожидают, что в 2026 году массового открытия новых ресторанов не произойдет: предприниматели будут развивать прежде всего бюджетные форматы, а более сложные ресторанные концепции появятся лишь точечно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Общепит переваривает кухни».