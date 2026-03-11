Производство офисной мебели в России выросло на 15%

Российские производители в 2025 году заметно нарастили выпуск офисной мебели, тогда как производство бытовой мебели, напротив, сократилось. Эксперты связывают эту динамику с активным вводом коммерческой недвижимости и снижением продаж жилья в новостройках.

По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (есть у «Ъ»), за прошлый год в стране выпустили 26,1 млн единиц офисной мебели — на 15,6% больше, чем годом ранее. Производство деревянной офисной мебели выросло на 20,9% (до 12,6 млн единиц), металлической — на 11% (до 13,5 млн). В результате доля офисной мебели в общей структуре выпуска увеличилась до 26,6% против 23,7% годом ранее.

В то же время производство бытовой мебели снизилось на 3,3% — до 71,9 млн единиц. Сильнее всего сократился выпуск матрасов (на 37,8%), кухонной мебели (на 8,5%) и мягкой раскладной мебели (на 2,2%). В отрасли связывают это с ростом издержек и спадом продаж квартир после отмены льготной ипотеки.

Рост спроса на офисную мебель поддерживает оживление рынка коммерческой недвижимости. По данным консалтинговой компании Nikoliers, в 2025 году в Москве ввели 704 тыс. кв. м офисных площадей — на 24% больше год к году и максимум за десять лет. Девелоперы все чаще продают помещения без отделки, поэтому арендаторы и покупатели закупают мебель самостоятельно. Дополнительный спрос формирует и возвращение сотрудников в офисы или переход компаний на гибридный режим работы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Утром — бизнес, вечером — стулья».