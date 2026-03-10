Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Со Сбербанка взыскали 1,4 млрд руб. за использование чужого платежного бренда

Девятый арбитражный апелляционный суд признал Сбербанк грубым нарушителем прав компании ФИТ на товарные знаки PayQR. С банка взыскано 1,445 млрд руб. компенсации, а также запрещено использовать обозначения SberPay QR и «Плати QR» для системы бесконтактной оплаты по QR-коду. Исполнение решения приостановлено до рассмотрения кассационной жалобы банка.

Спор возник вокруг сервиса бесконтактной оплаты, разработанного ФИТ в 2014 году. Компания зарегистрировала товарный знак PayQR в 2016-м и вела переговоры о сотрудничестве со Сбербанком. Однако в 2019 году банк запустил собственный сервис, используя на своих ресурсах схожие обозначения. ФИТ безуспешно требовал прекратить нарушения с 2021 года, после чего обратился в суд.

Первая инстанция отклонила иск, посчитав, что банк использовал слова Pay и QR как призыв к действию, а не средство индивидуализации, а логотип «Сбера» исключал смешение. Апелляция пришла к иным выводам, указав на высокую степень сходства обозначений по словесному элементу. Суд подчеркнул, что наличие собственного бренда не позволяет использовать чужие знаки, даже если они общеизвестны.

В решении отмечен умышленный характер нарушений. Суд также принял во внимание опрос, выявивший риск смешения у 32% респондентов, что превышает минимальные пороги, установленные судебной практикой. Экспертная оценка стоимости использования прав составила 14,4 млрд руб., однако суд снизил компенсацию до 1,445 млрд, исходя из принципов соразмерности.

Подробнее о мотивах апелляционного суда — в материале «Ъ» «Бесконтактная расплата».

Новости компаний Все