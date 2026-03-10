Со Сбербанка взыскали 1,4 млрд руб. за использование чужого платежного бренда

Девятый арбитражный апелляционный суд признал Сбербанк грубым нарушителем прав компании ФИТ на товарные знаки PayQR. С банка взыскано 1,445 млрд руб. компенсации, а также запрещено использовать обозначения SberPay QR и «Плати QR» для системы бесконтактной оплаты по QR-коду. Исполнение решения приостановлено до рассмотрения кассационной жалобы банка.

Спор возник вокруг сервиса бесконтактной оплаты, разработанного ФИТ в 2014 году. Компания зарегистрировала товарный знак PayQR в 2016-м и вела переговоры о сотрудничестве со Сбербанком. Однако в 2019 году банк запустил собственный сервис, используя на своих ресурсах схожие обозначения. ФИТ безуспешно требовал прекратить нарушения с 2021 года, после чего обратился в суд.

Первая инстанция отклонила иск, посчитав, что банк использовал слова Pay и QR как призыв к действию, а не средство индивидуализации, а логотип «Сбера» исключал смешение. Апелляция пришла к иным выводам, указав на высокую степень сходства обозначений по словесному элементу. Суд подчеркнул, что наличие собственного бренда не позволяет использовать чужие знаки, даже если они общеизвестны.

В решении отмечен умышленный характер нарушений. Суд также принял во внимание опрос, выявивший риск смешения у 32% респондентов, что превышает минимальные пороги, установленные судебной практикой. Экспертная оценка стоимости использования прав составила 14,4 млрд руб., однако суд снизил компенсацию до 1,445 млрд, исходя из принципов соразмерности.

