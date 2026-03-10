Главные новости за 10 марта. Ростов-на-Дону и область

Аграрии Ростовской области приступили к подкормке озимых культур. По состоянию на 10 марта работы уже провели на 402 тыс. га. Это порядка 14% от засеянных озимыми территорий. Всего предстоит обработать около 2,8 млн га.

В Ростовской области на этой неделе ожидается значительное потепление. К четвергу, 12 марта, воздух прогреется до +17°C. Осадков на неделе не предвидится.

ООО «Автодор-ТП» выставило на открытый аукцион в Ростовской области демонтированные элементы автодороги М-4 «Дон». Текущая цена лота составляет 620,7 тыс. рублей.

Ростовчанка выиграла в моментальную лотерею 2 млн руб. Татьяна Соловьянова получила счастливый билет в подарок от своей мамы.

По итогам 2025 года жители Ростова-на-Дону суммарно сэкономили более 360 млн руб., благодаря внедрению безналичной оплаты в общественном транспорте. В среднем каждый ростовчанин сэкономил на поездках в автобусах более 2 тыс. руб. в год.