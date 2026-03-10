В кабмине не поддержали проект об УДО для женщин с детьми до 14 лет

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, позволяющий применять условно-досрочное (УДО) освобождение от уголовного наказания в отношении женщин с ребенком до 14 лет, если они уже отбыли не менее четверти срока наказания за преступление небольшой тяжести. Проект отзыва кабмина на законопроект и сам документ есть в распоряжении “Ъ”.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас на УДО могут претендовать беременные женщины, а также женщины, имеющие ребенка в возрасте до четырех лет. Закон применяется только после отбывания осужденной не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести.

Депутаты от ЛДПР в своем законопроекте предложили поднять верхнюю границу возраста ребенка осужденной до 14 лет. Дети в возрасте от 4 до 14 лет также нуждаются в постоянном участии матери в процессе воспитания и формировании личности, сказано в пояснительной записке к проекту. Отсутствие матери в этот период может негативно отражаться на психоэмоциональном состоянии ребенка и его социальной адаптации. При этом осужденные за преступления небольшой тяжести, отмечают парламентарии, как правило, не представляют повышенной угрозы для общества.

Правительственная комиссия по законодательной деятельности отметила, что законом уже предусмотрены меры для поддержания семейных связей осужденных женщин с детьми до 14 лет. Среди них — дополнительные длительные свидания с ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием вне исправительного учреждения, а также выезд дважды в год для свидания с ребенком на срок до десяти суток, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно. Кроме того, суд может отсрочить женщинам с детьми до 14 лет реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Вместе с тем, отмечают в кабмине, статистические данные, подтверждающие целесообразность предложенных поправок, в пояснительных материалах к законопроекту не прилагаются. Правительство также обратило внимание, что предусмотренное проектом новое основание для УДО позволит применить данную меру в отношении женщин, лишенных родительских прав.

В 2025 году в РФ было выявлено почти 116,3 тыс. женщин, совершивших преступления, следует из материалов статистики, с которыми ознакомился ТАСС. На первом месте по числу преступлений, совершенных женщинами, находится Московская область (6 тыс.), на втором и третьем местах — Москва (5,93 тыс.), Санкт-Петербург и Ленинградская область (4,91 тыс.).

