В Совете нацбезопасности Ирана пригрозили Трампу убийством

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани назвал пустыми угрозы президента США Дональда Трампа в отношении исламской республики. Господин Лариджани призвал американского президента «быть осторожным» и пригрозил ему убийством.

«Иран не боится ваших пустых угроз. Даже те, кто сильнее вас, не смогли бы уничтожить иранскую нацию. Будьте осторожны, чтобы вас не уничтожили»,— написал Али Лариджани в соцсети Х.

Али Лариджани ответил на заявление Дональда Трампа о последствиях мер Ирана в отношении Ормузского пролива. «Если Иран предпримет что-то, что остановит поток нефти в Ормузском проливе, они пострадают от Соединенных Штатов Америки в 20 раз сильнее, чем до этого»,— написал американский президент в Truth Social.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран объявил о запрете на передвижение через Ормузский пролив. Это единственный выход для экспорта нефти из стран Персидского залива.