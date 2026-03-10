Инспекторам ГИБДД упростят бумажную работу

Комитет Госдумы по госстроительству во вторник, 10 марта, рекомендовал принять в первом чтении поправки к КоАП РФ, меняющие процедуру проверки водителей на состояние опьянения. Соответствующий законопроект в январе 2026 года внесло в Госдуму правительство РФ.

По действующим правилам инспектор, подозревающий водителя в пьяном вождении (по запаху изо рта и другим признакам), обязан отстранить гражданина от управления автомобилем. Сотрудники составляют протокол, а водителя направляют на проверку к инспектору или врачу. Инспектор также должен составить протокол о перемещении машины на штрафстоянку. В правительстве предложили внести правку в КоАП, сделав оформление отдельных документов для этих процедур необязательным. Отметку об отстранении и задержании с указанием даты, времени и места можно ставить в других документах, например, в протоколе о возбуждении дела об административном правонарушении.

Всего сотрудникам МВД при оформлении нетрезвого водителя приходится составлять «от трех до пяти процессуальных документов», что влечет «значительные временные и материальные затраты», говорится в заключении думского комитета. Составление протокола занимает в среднем пять минут, приводили ранее данные в МВД. В 2024 году за управление в состоянии опьянения и отказ пройти освидетельствование было возбуждено 403,5 тыс. административных дел. Отказ лишь от оформления одного протокола сэкономит инспекторам 33,6 тыс. рабочих часов в год и деньги, которые тратят власти на приобретение бланков, поясняли в правительстве. Принятие поправок будет способствовать оптимизации производства по делам об административных правонарушениях, считают в профильном думском комитете.

Иван Буранов