ГИБДД объяснила все про слюну и выдох

Проект новых правил проверки водителей на опьянение прошел общественное обсуждение и направлен в Минюст. Если документ поддержат в правительстве, инспекторы ГИБДД смогут предлагать автомобилистам новые экспресс-тесты на алкоголь (по выдоху) и на наркотики (по слюне). Новый вид проверок позволит, с одной стороны, быстрее отпускать автомобилистов без признаков опьянения, с другой — использовать «объективные» критерии для обнаружения действительно нетрезвых водителей. Новые правила уже обсудили в Общественной палате: эксперты концептуально поддержали идею ГИБДД, обратив внимание на необходимость проработки технических нюансов, чтобы исключить «злоупотребления» на местах.

Первый вице-президент Ассоциации РАВС Вячеслав Керов на обсуждении круглого стола

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Во вторник, 10 марта, Общественная палата РФ провела круглый стол по обсуждению новых правил проверки водителей. Речь идет о проекте постановления правительства, которое разработало МВД (см. “Ъ” от 16 февраля). Документ прошел обсуждение на regulation.gov.ru и уже направлен на экспертизу в Минюст.

Главное нововведение — появление новых видов экспресс-тестов для предварительной оценки состояния водителей.

Алкоголь будут определять через анализ выдыхаемого воздуха, наркотики — через анализ слюны.

Чтобы пройти предварительный тест, не нужно даже будет выходить из машины.

Если прибор ничего не покажет, то водителя сразу же отпустят; если же обнаружатся следы содержания алкоголя или наркотиков, то гражданина направят на обычное освидетельствование к инспектору и на медицинское — к врачу (как это происходит и сейчас).

От нового экспресс-теста можно будет отказаться.

Проект вызвал неоднозначную реакцию и резонанс в соцсетях, и МВД даже пришлось выпускать дополнительное пояснение. Выступая на круглом столе в ОП, начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Андрей Клименко рассказал, что проблема пьяных ДТП остается актуальной: 25% погибших на дорогах — это жертвы ДТП с участием нетрезвых автомобилистов. Он напомнил, что сегодня инспекторы, принимая решение о направлении водителя на освидетельствование, проверяют, нет ли у гражданина признаков опьянения — нечеткой речи, запаха изо рта, покраснения лица и т. д. Однако их визуальное выявление может быть затруднено (например, во время проверки водителя грузовика кабина может оказаться выше инспектора). Применение новых тестов, полагают в ГИБДД, сократит время общения водителей и сотрудников ДПС, позволив, с одной стороны, быстрее отпускать граждан без признаков опьянения, с другой — выявлять эти признаки более «объективными» методами.

Зампред комиссии ОП по безопасности Александр Холодов отметил, что существует богатая мировая практика по применению экспресс-тестов. «Нам, наверное, хотелось бы быть впереди планеты всей,— отметил эксперт.— Тем не менее нужно правильно эти тесты закрепить в законодательстве. Чтобы, с одной стороны, с их помощью можно было ловить пьяных водителей, с другой — обеспечить защиту добросовестных водителей, которые не очень хорошо знают процессуальную сторону законодательства».

Господин Холодов считает, что нет смысла в экспресс-тесте, от которого можно отказаться: нужно прописать, что отказ будет считаться еще одним основанием для того, что направить автомобилиста на «полноценную» проверку.

Водителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения, в последнее время стало больше, заметил руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов. Он обратил внимание на то, что современные технологии позволяют определять следы запрещенных веществ в организме человека с очень высокой точностью. В результате может сложиться ситуация, когда водителя с помощью экспресс-теста признают пьяным, даже если он что-то употреблял (например, сильнодействующее психотропное лекарство) несколько месяцев назад. Для исключения ошибочного наказания, считает Петр Шкуматов, нужно вводить пороги минимально допустимых значений для запрещенных веществ.

Член комиссии ОП по безопасности Владимир Коробчак посетовал, что сформулированные ГИБДД изменения предложены «спонтанно». «А что случилось такого, что так необходимо быстро все это внести? — спросил он.— Проблема-то сейчас больше в личном составе, а не в приборах». Глава МВД Владимир Колокольцев, ранее выступая в Совете федерации, заявил, что в ведомстве «огромная» текучка кадров: с 2020 года из структур МВД ушли 350 тыс. человек. Отдельной статистики по ГИБДД министр не огласил. «В использовании этих тестов особого смысла я не вижу. Вся практика отработана,— отметил Владимир Коробчак.— Если есть сомнения, привезите водителя в специализированное учреждение. Пусть дадут врачи соответствующую оценку».

Андрей Клименко пообещал учесть все изложенные предложения. Отметим, на данный момент нет понимания, как конкретно будут выглядеть новые приборы, у кого МВД их будет закупать и в каком количестве. При этом ввести новые экспресс-тесты ведомство предлагало еще в 2015 году. Существовали даже планы закупки 24 тыс. тестов на алкоголь, затем они перекочевали в нацпроект «Безопасные и качественные автодороги», в рамках которого планировалось закупить уже 9,3 млн тестов на алкоголь и 4 млн экспресс-тестов на наркотики. Но из-за отсутствия правовых оснований эти планы так и не реализовались.

Иван Буранов