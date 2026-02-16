Водители смогут плюнуть на приборы ГИБДД

МВД собирается использовать для проверки водителей новые экспресс-тесты, способные по слюне определять, есть ли в организме следы алкоголя или наркотиков. Тестирование будет вестись под видеозапись и только в ходе так называемых сплошных проверок. Если прибор подтвердит признаки опьянения, то водителя обяжут «продуться» через алкометр, а затем направят на освидетельствование у врача. Это новшество ускорит процесс проверки и снизит количество конфликтных ситуаций, уверены в МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В понедельник, 16 февраля, МВД опубликовало проект поправок к правилам освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения (утверждены постановлением правительства №1882). Ведомство планирует ввести в правовое поле новые приборы, определяющие по слюне следы этанола и наркотиков в организме.

Сейчас инспекторы должны обращать внимание на запах алкоголя изо рта водителя, неустойчивость позы, нарушение речи, изменение окраски лица и «поведение, не соответствующее обстановке». Даже один из этих признаков является основанием для отстранения от управления автомобилем с последующим освидетельствованием (то есть «продувку») через алкометр или, если это необходимо, направлением на медосвидетельствование у врача.

Показание нового прибора будет считаться еще одним таким признаком.

Проверка по слюне занимает не более пяти минут, причем выходить из машины не обязательно.

Если тест ничего не обнаружит (и других признаков опьянения нет), то автомобилиста отпустят.

Если прибор подтвердит наличие в слюне запрещенных веществ, то автомобилиста отстранят от управления машиной и направят на стандартные проверки.

От тестирования можно будет отказаться — прав за это не лишат.

Впрочем, у тестирования есть несколько условий.

Процесс взятия слюны должен фиксироваться на видео (речь идет о видеорегистраторах, которые носят инспекторы).

Кроме того, приборы можно будет использовать только в ходе специальных мероприятий — так называемых сплошных проверок с участием группы инспекторов, останавливающих все проезжающие машины.

Проблема пьяного вождения по-прежнему остается актуальной, пишет МВД в пояснительной записке. В 2025 году было возбуждено 371,2 тыс. дел об административных правонарушениях, связанных с пьяной ездой. По результатам их рассмотрения 210,2 тыс. человек лишены прав, а 54,7 тыс. подвергнуты административному аресту. В министерстве считают, что эффективно выявлять грубые нарушения невозможно «без всестороннего научно-технического обеспечения». Новые приборы являются «наиболее совершенным инструментом определения возможных признаков опьянения», уверены в министерстве: «Их использование позволит сотрудникам осуществлять предварительную проверку водителей, не ограничиваясь только органолептическими методами». В ведомстве уверены, что новая процедура позволит «минимизировать сомнения» в объективности сотрудников полиции при оценке состояния водителей. Это будет способствовать «соблюдению прав участников движения и снижению числа конфликтных ситуаций». МВД отмечает, что экспресс-тесты применяются в Австралии, Нидерландах, Франции, Италии, Германии, Швеции, отдельных штатах США.

Основатель проекта «Подслушано у ДПС» капитан ГИБДД в отставке Валентин Ильинов поддерживает инициативу. Он говорит, что обычная проверка водителя длится слишком долго: «В итоге ты потратил время, человека держишь, а результата никакого». Однако юрист Лев Воропаев напоминает: сейчас некоторые сотрудники ГИБДД «злоупотребляют» тем, что водители не разбираются в тонкостях проверки. Поэтому введение новой процедуры может повысить риск злоупотреблений. С другой стороны, продолжает господин Воропаев, инспекторы не всегда могут определить наркотическое опьянение, ведь визуальных признаков здесь может и не быть. Вероятно, новый прибор поможет решить эту задачу.

МВД предлагало ввести новые тесты по слюне еще шесть лет назад (см. “Ъ” от 13 июня 2019 года). Министерство даже разработало техническое задание для поставщиков: вес прибора не должен превышать 400 грамм, питаться он должен от прикуривателя или 220-вольтной розетки. Но к инициативе возникли вопросы у экспертов, Минздрава и ряда других ведомств. Спустя шесть лет МВД доработало проект. Его обсуждение продлится до 3 марта 2026 года.

Иван Буранов