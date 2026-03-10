Виновного в гибели двух пешеходов в Ессентуках заключили под стражу до 10 мая

Ессентукский городской суд Ставропольского края избрал меру пречесения в отношении 21-летнего местного жителя. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Ставропольского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигуранта отправили в СИЗО на два месяца, до 10 мая включительно. Постановление суда не вступило в законную силу.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», ДТП случилось в понедельник, 9 марта, около 21:00 на улице Шоссейной. Предварительно, 21-летний водитель ВАЗ-2114 совершил наезд на двух молодых людей, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу в районе остановки «Кирпичный завод». В результате парень и девушка — учащиеся местного колледжа — погибли на месте от полученных травм.

Мария Хоперская