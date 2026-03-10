В Ессентуках двое подростков погибли в ДТП на пешеходном переходе

В Ессентуках двое 16-летних подростков погибли в результате наезда автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю

Происшествие случилось в понедельник, 9 марта, около 21:00 на улице Шоссейной. Предварительно, 21-летний водитель ВАЗ-2114 совершил наезд на двух молодых людей, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу в районе остановки «Кирпичный завод». В результате парень и девушка — учащиеся местного колледжа — погибли на месте от полученных травм.

Известно, что водитель, житель Ессентуков, получил права в 2023 году и ранее не был злостным нарушителем ПДД. Его направили на медицинское освидетельствование.

Детальные обстоятельства аварии выясняются. Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту происшествия.

Константин Соловьев