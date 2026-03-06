Перебои связи в Москве могли произойти из-за «внешних ограничений»

Перебои в работе мобильного интернета и связи в столице могут быть связаны с «внешними ограничениями», рассказали “Ъ” два источника на телеком-рынке. По их словам, операторам связи поступило распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах Москвы. Один из источников “Ъ” говорит, что из-за ограничений в работе мобильного интернета могли также возникнуть проблемы в работе мобильной связи. Другой собеседник “Ъ” добавляет, что проблемы в основном затронули юг Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ранее 6 марта пользователи пожаловались на работу мобильного интернета и связи в разных районах Москвы. У корреспондентов “Ъ” также наблюдались проблемы в работе мобильной связи.

Операторы связи при этом уверяют, что их сеть работает в «штатном режиме». «На данный момент в некоторых районах Москвы сеть действительно может работать с прерываниями в связи с внешними ограничениями. Ждем восстановления доступа вместе с вами»,— сказали “Ъ” в «Вымпелкоме». «Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "МегаФона" нет»,— добавили в компании. В Т2 сказали, что ограничения происходят «не на стороне оператора»: «Наша сеть работает в штатном режиме, сбои в функционировании сети не зафиксированы». В МТС отказались от комментариев.

Алексей Жабин