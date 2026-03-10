Путин поздравил лыжниц Багиян и Ворончихину с победой на Паралимпийских играх

Президент РФ Владимир Путин поздравил Анастасию Багиян с победой на XIV зимних Паралимпийских играх в Италии в соревнованиях по лыжным гонкам в спринте среди лиц с нарушением зрения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Благодаря отличной подготовке, силе духа и характера Вы пополнили копилку сборной России медалью высшей пробы,— говорится в телеграмме.— Эта уверенная победа — достойный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпизма».

9 марта Владимир Путин также поздравил Варвару Ворончихину с победой в первенстве по горнолыжному спорту в супергиганте среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. «Мы гордимся Вами, Вашими товарищами по команде, которые достойно выступают под национальным флагом страны»,— заявил президент.

Зимние Паралимпийские игры проходят в Милане и Кортине-д’Ампеццо в Италии. Они продлятся до 15 марта. Всего на счету сборной России четыре награды (2 золота, 2 бронзы) текущих Игр. В медальном зачете она идет девятой. Лидируют китайские спортсмены, в сумме принесшие стране уже 23 награды (9 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых).