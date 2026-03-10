Минпросвещения разработало 40 новых программ для преподавания языков народов России

Федеральный институт родных языков народов РФ разработал 40 новых федеральных рабочих программ для изучения в школах языков и литературы народов России, в том числе по 14 государственным языкам. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в Минпросвещения.

Подготовленные материалы войдут в федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП). Они охватывают предметы «Государственный язык республики Российской Федерации», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» и «Родная литература» и созданы для 1–4-х, 5–9-х и 10–11-х классов.

«Новые программы, созданные с учетом лучших региональных практик и современных методик, позволят повысить качество обучения, укрепить национальную идентичность и сохранить культурное разнообразие»,— уверен глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

В пресс-службе ведомства отмечают, что «особое внимание» при создании рабочих программ уделялось их соответствию требованиям федеральных образовательных госстандартов и современным научно-методическим подходам к преподаванию. В частности, учитываются уровни владения родными языками и коммуникативные задачи обучения.

Всего в ФООП включено 340 рабочих программ по 59 языкам для учебных предметов. В федеральном перечне учебников представлено 579 учебников по 32 родным языкам. В 2025/26 учебном году в системе образования родные языки учат 3,5 млн человек. Больше всего — в рамках школьных занятий (2,7 млн), еще 299,7 тыс.— на дошкольном уровне, 364,1 тыс.— в качестве внеурочной деятельности. Также 100,6 тыс. получают дополнительное образование в этой сфере.

Отметим, в текущем учебном году у первоклассников сократилось количество часов по предметам «Родной язык» и «Родная литература». В Минпросвещения пояснили, что это было сделано для корректировки нормативов нагрузки в соответствии с СанПиН (см. “Ъ” от 5 августа 2025 года).

Полина Ячменникова