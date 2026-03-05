Энергетики взыскали с «Овощей Черноземья» 47 млн рублей неустойки

ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) взыскало с ООО «Овощи Черноземья» 45 млн руб. пеней за просрочку оплаты электроэнергии, поставленной в феврале 2025 года. Также с ответчика взыскано 2,2 млн руб. расходов по госпошлине. Изначально истец требовал 353,2 млн руб., включая долг за февраль (348,7 млн руб.) и пени, однако в процессе рассмотрения дела сельхозпредприятие погасило основную задолженность. Это следует из решения Арбитражного суда Липецкой области.

ЛЭСК обратилась в суд в апреле 2025 года с иском о взыскании задолженности за электроэнергию по договору энергоснабжения от 9 января 2017 года. После того как ответчик погасил основной долг, ЛЭСК уточнила требования и просила взыскать только неустойку за период с 19 марта по 16 июля 2025 года. Суд принял уменьшенные требования и удовлетворил их в полном объеме. Ходатайство ответчика о снижении размера пеней отклонено.

По данным Rusprofile, ООО «Овощи Черноземья» зарегистрировано в Липецкой области в 2012 году. Основной вид деятельности — выращивание овощей в теплицах. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Гендиректор — Мария Акзамова. Компания принадлежит Александру Рудакову через ООО «Эко-культура» и ООО «Эко-культура инвест». Выручка «Овощей Черноземья» в 2024 году составила 7,7 млрд руб., убыток — 303,2 млн руб. По собственным данным, ПАО ЛЭСК как гарантирующий поставщик электроэнергии обслуживает 14 тыс. организаций и свыше 550 тыс. частных лиц. По данным Rusprofile, ПАО зарегистрировано в Липецке в 2005 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 34,2 млн руб. Гендиректор — Сергей Воробцов. По информации «СПАРК-Интерфакс», 91,01% акций ЛЭСК принадлежит кипрскому офшору Zefavel Trading Limited. Выручка ПАО в 2024 году составила 15,4 млрд руб., чистая прибыль — 440,2 млн руб.

Ранее, в декабре 2025 года, ЛЭСК уже взыскала с «Овощей Черноземья» 478,5 млн руб. по другому иску. Всего с марта 2023 года энергетики подали к сельхозпредприятию более 20 исков на общую сумму свыше 2,8 млрд руб. Причина разбирательств — систематические просрочки оплаты электроэнергии.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова