С кем вы, мастера физкультуры

Сеть XFIT откроет полноформатный фитнес-клуб в небоскребе iCity в деловом кластере «Москва-Сити». Полноформатный клуб, открытие которого запланировано на 2026 год, будет занимать около 3 тыс. кв. м и потребует около 200–250 млн руб. инвестиций. В последнее время темпы открытия таких клубов замедлились из-за изменения структуры спроса.

Сеть фитнес-клубов XFIT договорилась с девелоперской MR Group об аренде трех этажей общей площадью 3 тыс. кв. м в небоскребе iCity в «Москва-Сити», сообщили “Ъ” стороны сделки. Здесь в середине 2026 года откроется новый полноформатный фитнес-клуб сети.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева оценивает инвестиции в открытие такой площадки в 200–250 млн руб. По ее словам, учитывая локацию, речь идет об открытии фитнес-клуба премиального сегмента. По данным участников рынка, ставки аренды в ритейл-помещениях в «Москва-Сити» к концу 2025 года находились в диапазоне 40–168 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Сеть XFIT основана в 1989 году Игорем Лукашовым, сейчас у компании около 150 фитнес-клубов в Москве, Казани, Воронеже, Волгограде и других российских городах. XFIT — вторая по числу клубов фитнес-сеть в России, следует из данных FitnessData. На первом месте — DDX Fitness (152 клуба), на третьем — World Class (88).

Такие сделки — редкость для «Москва-Сити», где выбор подходящих для фитнес-операторов площадей крайне ограничен, говорит руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь. Это связано с ограниченным объемом нового строительства в деловом кластере. По данным участников рынка, к концу 2025 года в «Москва-Сити» появилось всего 91,3 тыс. кв. м новой недвижимости, что на 70% ниже год к году. В 2026 году к вводу не заявлено ни одного объекта.

Кроме того, обращает внимание Ольга Киселева, темпы открытия подобных фитнес-клубов заметно снижаются: сейчас рынок развивается в основном за счет объектов, работающих по рекуррентной модели (формат ежемесячной подписки). Так, согласно данным FitnessData, в 2025 году в России открылись 108 полноформатных проектов, работающих по ежемесячной подписке, и 47 классических. В то же время в 2026 году в компании ожидают запуска 70–90 рекуррентных фитнес-клубов и 30–35 классических.

Госпожа Киселева связывает это с изменением структуры спроса и существенными инвестициями, которые предполагают полноформатные объекты. Инвесторы, по ее словам, сейчас концентрируются на «сухих» клубах без бассейнов. Руководитель FitnessData Максим Боровиков обращает внимание на низкую доступность заемного финансирования. Рынок, по его словам, ждет улучшения макроэкономической ситуации и сроки ввода многих крупных проектов сейчас переносятся на 2027–2029 годы. Одновременно предприниматели, по его словам, могут отказываться от спорных локаций.

София Мешкова, Александра Мерцалова