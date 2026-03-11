Информбезопасность пустилась в расходы

Чистый убыток «Солар Секьюрити», головной организации ИБ-вендора «Ростелекома» ГК «Солар», по итогам 2025 года достиг 664,5 млн руб., тогда как выручка выросла на 17%, до 5,19 млрд руб. В группе уже заявили о пересмотре продуктовой стратегии и сослались на макроэкономические условия. При этом о планах выхода вендора на биржу, о чем ранее заявляли и в «Ростелекоме», в «Соларе» говорят с осторожностью, подчеркивая, что у компании нет задачи провести IPO любой ценой.

Выручка «Солар Секьюрити» (входит в ГК «Солар») за 2025 год увеличилась на 17% и достигла 5,2 млрд руб., чистый убыток составил 664,5 млн руб. при чистой прибыли в 2024 году в 616,6 млн руб. Это следует из финансовых результатов компании по РСБУ, опубликованных на государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности.

Себестоимость продаж компании выросла на 24,8%, до 1,9 млрд руб., а прибыль от продаж сократилась на 28%, до 902,8 млн руб. Вдвое выросли коммерческие расходы (до 1,2 млрд руб.), управленческие расходы составили 1,1 млрд руб.

ГК «Солар» (полностью принадлежит ПАО «Ростелеком») объединяет несколько юридических лиц в сфере кибербезопасности: головная «Солар Секьюрити» (разработка продуктов JSOC, MSSP), РТК ИБ (услуги ИБ для госсектора), ООО «Солар ТЗИ», НТБ и «Солар-ПТ», которое владеет рядом более мелких компаний (стартапов).

В пресс-службе ГК «Солар» сообщили, что в 2025 году компания запустила программу повышения операционной эффективности, которая «позволит снизить нагрузку в будущих периодах». Так, была пересмотрена продуктовая стратегия, в рамках которой было принято решение трансформировать часть проектов и перенаправить инвестиции в проекты, способные обеспечить отдачу в более короткие сроки. Также на финансовый результат повлияли макроэкономические условия и рост затрат по обслуживанию долга на фоне высокой ключевой ставки, напомнили в ГК «Солар».

В конце февраля ПАО «Ростелеком», отчитываясь о своих финансовых результатах по МСФО за 2025 год, отмечала, что у всей ГК «Солар» общая выручка выросла на 15,3%, с 22,3 млрд до 25,7 млрд руб., и снизилась OIBDA на 11,3%, до 4,8 млрд руб. Крупнейшая по оборотам компания группы — РТК ИБ — отчет за 2025 год на момент написания материала не представляла. В 2024 году она показала чистый убыток в 1,4 млрд руб. при выручке в 17,8 млрд руб., по данным «Контур.Фокус».

В декабре ГК «Солар» заявляла о планах выхода на биржу в первом квартале 2026 года (см. “Ъ” от 4 декабря 2025 года). ГК по-прежнему рассматривает IPO как один из стратегических сценариев развития бизнеса, сказали “Ъ” в компании. Принятие такого решения зависит прежде всего от экономической ситуации, «у компании нет задачи провести IPO любой ценой».

Реальное основное денежное давление на прибыль возникло из-за роста коммерческих расходов примерно в два раза, в основном за счет двукратного роста фонда оплаты труда, отмечает инвестиционный директор KAMA FLOW Сергей Гайворонский. «Его стимулировали под будущий рост выручки и развитие, но этого не случилось. Видим и растущее давление издержек на обслуживание долга, который за последний год вырос примерно на 800 млн руб.»,— добавил эксперт. Господин Гайворонский считает, что в компании готовится план по оптимизации — сокращение расходов и затрат на ФОТ.

Сейчас многие компании показывают снижение прибыльности, что связано как с макроэкономическим ухудшением ситуации, которое стало проявляться во второй половине 2025 года, так и, возможно, внутренними факторами, отмечает консультант iKS-Consulting Максим Савватин. Однако для полного отражения картины в «Соларе» эксперт призывает дождаться отчета по консолидированной выручке всей группы. Как сообщили “Ъ” в ГК, консолидированная отчетность будет представлена в начале апреля. «Что касается IPO, то и головная структура "Солара" не спешит с этим решением и стратегически ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до оптимальных параметров. На мой взгляд, это разумная стратегия, которая позволит максимально эффективно выйти на IPO»,— добавил он.

