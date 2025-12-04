Кибербезопасность для биржи

ГК «Солар» планирует выход на биржу в первом квартале 2026 года, также в высокой степени готовности к размещению и оператор дата-центов РТК-ЦОД. Головная структура обеих компаний «Ростелеком» заявляла о планах провести IPO еще весной, но помешала высокая ключевая ставка ЦБ. Эксперты считают, что пока условия для размещения все так же не самые комфортные, даже при том, что рынок кибербезопасности растет быстрее IT в целом и к 2030 году может достичь 680 млрд руб.

Входящий в структуры «Ростелекома» вендор решений для кибербезопасности ГК «Солар» планирует провести IPO в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский 3 декабря на форуме ВТБ «Россия зовет!». ГК «Солар» рассматривает IPO как один из стратегических сценариев развития бизнеса, пояснили “Ъ” в компании: «Мы работаем на быстрорастущем рынке, рынок ИБ в России может вырасти более чем вдвое к 2030 году, до 680 млрд руб. Решение о выходе на биржу, сроках и параметрах принимает акционер с учетом рыночных факторов».

Михаил Осеевский также сообщил, что сейчас проходит подготовка к IPO входящего в группу разработчика софта «Базис», и подтвердил, что «Центр хранения данных» (РТК-ЦОД) находится «в высокой степени готовности к размещению». «С РТК-ЦОД мы в значительной степени ориентируемся на ситуацию на денежном рынке»,— отметил он. В мае президент «Ростелекома» уже заявил, что компания завершила «все технические этапы подготовки к IPO» РТК-ЦОД и ГК «Солар». Как сообщал в разговоре с “Ъ” гендиректор последней Игорь Ляпунов на ПМЭФ-2025, компания смотрит «на ближайшее возможное окно выхода на IPO», так как «есть положительный сигнал ЦБ со снижением ключевой ставки», но все еще большое влияние на рынок оказывает геополитика.

АО «Солар Секьюрити» принадлежит на 100% ПАО «Ростелеком», следует из данных «СПАРК-Интерфакс», и объединяет четыре дочерние компании: ООО РТК ИБ, ООО «Солар ТЗИ», ООО «Солар-ПТ» и ООО НТБ. По итогам 2024 года компания увеличила совокупную выручку на 51%, до 21,7 млрд руб., чистая прибыль составила 1,3 млрд руб., сообщала ГК. Согласно последней отчетности от 11 ноября, выручка от продаж продуктов компании выросла на 46% год к году, до 2,9 млрд руб., за девять месяцев 2025 года. В конце октября стало известно, что «Ростелеком» может выйти из двух активов, в частности ГК «Солар». По оценке ЦСР, по итогам 2024 года ГК входила в топ-3 лидеров рынка кибербезопасности, занимая третье место после «Лаборатории Касперского» и Positive Technologies.

Среди ИБ-компаний, уже представленных на бирже, АО «Позитив Текнолоджиз», с 2021 года. Тогда рынок положительно оценивал этот шаг, однако в 2025 году в целом IT-рынок показывает замедление, в том числе из-за роста стоимости кредитов для бизнеса, внедряющего решения. Конкретно Positive Technologies к середине года показала неоднозначный результат — чистый убыток компании по итогам полугодия увеличился на 13%, до 5 млрд руб., при росте выручки на 28%, до 6,8 млрд руб.

В нынешних экономических условиях размещение акций может быть невыгодным, так как капитализация компаний занижена, а ликвидность после размещения может оказаться недостаточной, говорит МВА-профессор РАНХиГС Алексей Войлуков. Из-за высокой ключевой ставки и нестабильности на фондовом рынке компании стараются избежать неопределенности. «Весной 2026 года перспективы выхода компаний на биржу могут улучшиться, если стабилизируется геополитическая ситуация и ЦБ заметно снизит ключевую ставку»,— прогнозирует Алексей Войлуков. Это сделает акции более привлекательными для инвесторов и конкурентоспособными по сравнению с депозитами и высокодоходными облигациями. По мнению гендиректора «Рексофт Венчурс» Виталия Баланда, план ГК «Солар» — это «ставка на улучшение конъюнктуры». Тема ИБ перспективная, рынок растет даже при сторнирующих затратах на IT в целом, отмечает он. Но что касается ЦОДов, то перспективным направлением являются центры, заточенные под работу с ИИ, добавил эксперт.

