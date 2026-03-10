Растрату разбили надвое

Вдвое меньший срок, чем просило гособвинение, получила бывший предправления обанкротившегося Банка торгового финансирования (БТФ) Светлана Шеманская. Суд посчитал недоказанной вину подсудимой по одному из вменявшихся ей в вину эпизодов особо крупной растраты и назначил ей в виде наказания четыре с половиной года колонии. Предполагаемый организатор преступления — бывший председатель совета директоров БТФ Ваган Брутян находится в международном розыске.

Как стало известно “Ъ”, в Тверском суде столицы 6 марта был оглашен приговор бывшему предправления БТФ Светлане Шеманской. Дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении нее судья Ольга Семина рассматривала почти два года. В итоге состав преступления судом был обнаружен лишь в одном из двух вменявшихся в вину финансистке эпизодов. В связи с этим вместо запрошенных в прениях прокурором фигурантке девяти лет колонии судья назначила ей срок вдвое меньший. Иск Агентства по страхованию вкладов почти на 22 млн руб. при этом был удовлетворен. Кроме того, суд обязал Светлану Шеманскую выплатить штраф в размере 17,4 млн руб.

По данным “Ъ”, в суде «отпал» эпизод с приобретением по распоряжению председателя совета директоров БТФ Вагана Брутяна и предправления Светланы Шеманской 10 октября 2016 года у предпринимателя Арама Маркаряна по завышенной, как считало следствие, цене половины здания (542,6 кв. м) в Казачьем переулке в центре Москвы.

В частности, почти за 432 млн руб. были куплены три квартиры и четыре нежилых помещения. Следствие полагало, что реальная стоимость недвижимости на момент совершения сделки не превышала 215 млн руб. При этом сам Арам Маркарян, по данным Агентства по страхованию вкладов, был аффилирован с контролировавшими банк лицами, а целью этой операции был «вывод денежных средств». Однако ничего криминального в этой сделке суд не обнаружил. Отметим также, что ранее она уже была предметом рассмотрения и в Арбитражном суде Москвы. Тот также счел доводы конкурсного управляющего БТФ о завышенной стоимости приобретенной банком недвижимости неубедительными.

Виновной судья Семина признала Светлану Шеманскую лишь в выдаче в ноябре 2017 года невозвратного кредита в размере 22 млн руб. москвичу Кириллу Рябову. При этом, по данным “Ъ”, последний в течение полугода свою задолженность перед банком погашал, вернув чуть более 1 млн руб.

«Судами всех уровней, в том числе определением Верховного суда, еще в ноябре 2020 года было установлено, что нет никаких оснований считать, что сделка с недвижимостью принесла выгоду Араму Маркаряну и причинила убытки банку,— заявила “Ъ” адвокат Светланы Шеманской Юлия Бондаренко.— Более того, в ходе судебного следствия уже сам суд назначил новую экспертизу, которая подтвердила, что стоимость фигурирующих в уголовном деле квартир и помещений составляла более 470 млн руб. Отдельно хочу отметить, что впоследствии в ходе торгов по данным объектам недвижимости АСВ реализовала их за сумму чуть более 80 млн руб.». В итоге суд, по словам защитника, сделал единственно правильный вывод о том, что в действиях Светланы Шеманской отсутствует состав преступления. «В остальной части приговор Тверского суда будет обжалован»,— добавила адвокат Бондаренко.

Обвиняемыми по этому делу Ваган Брутян, Арам Маркарян и Светлана Шеманская, как уже рассказывал “Ъ”, стали в июне 2023 года.

Впрочем, в зоне досягаемости для следствия оказалась только 64-летняя пенсионерка Шеманская, которую Басманный суд отправил под домашний арест. А Ваган Брутян и предприниматель уехали за границу еще в то время, когда проходили по делу свидетелями. Дело в отношении них выделено в отдельное производство. Арама Маркаряна и Вагана Брутяна в международный розыск объявили в сентябре 2023 и январе 2024 года соответственно. По ходатайству следствия оба заочно арестованы Басманным судом. При этом помимо растраты им инкриминирована еще и легализация похищенных от сделки со зданием денежных средств (п. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Если оправдание Тверским судом Светланы Шеманской по эпизоду с покупкой БТФ недвижимости устоит в апелляции, то следствию, очевидно, придется аннулировать претензии и к заочно обвиненным по нему Вагану Брутяну и Араму Маркаряну.

Олег Рубникович