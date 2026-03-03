Банк разорился на квартирах

Девять лет лишения свободы грозят бывшему предправления разорившегося Банка торгового финансирования (БТФ) Светлане Шеманской. Она обвиняется в том, что на средства БТФ по двойной цене приобретала для банка квартиры и нежилые помещения, а также выдала москвичу заведомо невозвратный кредит на несколько десятков миллионов. Организатором растраты следствие считает находящегося в международном розыске бывшего члена совета директоров БТФ Вагана Брутяна.

Как стало известно “Ъ”, в Тверском суде столицы 2 марта состоялись прения сторон по делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств БТФ. Обвиняемой по нему проходит бывшая председатель правления, а ныне пенсионерка Светлана Шеманская, для которой гособвинитель затребовал наказание в виде девяти лет лишения свободы и штрафа в размере более 21,7 млн руб.

Расследованием обстоятельств вывода средств из БТФ Следственный комитет России занялся в марте 2022 года, после того как Центробанк и Агентство по страхованию вкладов в период с 2018 по 2020 год четырежды обращались в правоохранительные органы с заявлениями «по факту причинения банку имущественного вреда». Лицензии кредитное учреждение, конечными собственниками которого помимо россиян являлись граждане Нидерландов и Канады, лишилось в марте 2018 года с долгом 2,5 млрд руб.

Изучив документацию банка, регулятор пришел к выводу, что бизнес-модель БТФ «в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц, а ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла около 45% от кредитного портфеля».

В Центробанке были уверены, что кредитование таких заемщиков привело к образованию на балансе банка «значительного объема неработающих активов, включая учтенное по завышенной стоимости недвижимое имущество».

Последнее обстоятельство нашло свое подтверждение и в ходе следствия. Именно сделки с недвижимостью стали одним из эпизодов этого уголовного дела.

По версии следствия, 10 октября 2016 года по распоряжению топ-менеджеров БТФ Вагана Брутяна и Светланы Шеманской кредитное учреждение «с целью вывода денежных средств» приобрело у предпринимателя Арама Маркаряна по завышенной цене половину здания (542,6 кв. м) в Казачьем переулке в центре Москвы. В частности, за 433 млн руб. были куплены три квартиры и несколько нежилых помещений. По данным правоохранителей, реальная стоимость недвижимости на момент совершения сделки не превышала 245 млн руб.

Второй эпизод связан с выдачей БТФ в ноябре 2017 года невозвратного кредита в размере 30 млн руб. москвичу Кириллу Рябову. При этом, по данным “Ъ”, последний в течение полугода погашал свою задолженность перед банком, вернув чуть более 1 млн руб.

Обвинения Вагану Брутяну, Араму Маркаряну и Светлане Шеманской следователь предъявил 13 июня 2023 года. Причем очно это получилось сделать только в отношении 64-летней пенсионерки Шеманской, которую на следующий день по ходатайству следствия Басманный суд отправил под домашний арест.

А Ваган Брутян и предприниматель уехали за границу еще в то время, когда проходили по делу свидетелями. Дело в отношении них выделено в отдельное производство. Арама Маркаряна и Вагана Брутяна в международный розыск объявили в сентябре 2023 и январе 2024 года соответственно. По ходатайству следствия оба заочно арестованы Басманным судом. При этом помимо растраты им инкриминирована еще и легализация похищенных от сделки со зданием денежных средств (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Стоит отметить, что в сентябре 2023-го Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего привлек Светлану Шеманскую наряду с еще полутора десятками контролировавших БТФ лиц к субсидиарной ответственности, взыскав с нее почти 362 млн руб.

Олег Рубникович