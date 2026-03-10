Верховный суд утвердил пожизненное военным за расстрел семьи в Волновахе

Как стало известно «Ъ», Верховный суд России утвердил приговор в отношении бывших военнослужащих-контрактников Антона Сопова и Станислава Рау, осужденных за убийство девяти мирных жителей в городе Волноваха Донецкой народной республики. Тройка судей коллегии по делам военнослужащих 4 марта рассмотрела кассационные жалобы и оставила их без удовлетворения.

В ноябре 2024 года Южный окружной военный суд признал обоих виновными в умышленном причинении смерти девяти гражданам, включая двух детей, совершенном группой лиц с незаконным проникновением в жилище. Им назначено пожизненное лишение свободы в колониях особого режима. Сопов также лишен звания ефрейтора и медали Суворова, полученной за боевые заслуги. С осужденных взыскано 9 млн рублей компенсации морального вреда родственникам погибших.

В кассационных жалобах защита настаивала на смягчении приговора, утверждая, что у военных не было умысла на убийство, а конфликт произошел спонтанно после употребления алкоголя. Адвокаты указывали, что их подзащитные, являясь ветеранами боевых действий, находились в состоянии постоянной боевой готовности, что повлияло на их действия. Осужденные просили вернуть им возможность отправиться на передовую, чтобы искупить вину.

Судебная коллегия ВС не нашла оснований для пересмотра дела, признав выводы нижестоящего суда соответствующими фактическим обстоятельствам. В материалах дела подтверждается, что после бытового конфликта Сопов и Рау договорились ликвидировать свидетелей, взяли автоматы и проникли в дом, где расстреляли находившихся там людей. Состояние опьянения и использование боевого оружия обоснованно признаны отягчающими обстоятельствами. Лишение Сопова звания и награды признано законным, так как своими действиями он дискредитировал статус военнослужащего.

